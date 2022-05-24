قصة نانسي.. عايزة تثبت نسب ابنتها.. ما القصة.. فيديو جراف

نانسى .. عندما يكون الحب أعمى وتقدم الفتاة كل ما بها لشخص خان العهد والوعود فيصبح ذلك انتقاما وليس حبا هكذا تنازلت" نانسى " 19 عاما من قرية اويش الحجر بمحافظة الدقهلية عن كل شيء من اجله شخص احبته حتى شرفها تنازلت عنه باسم الحب وأسفر ذلك عن طفلة مسكينة لا حول لها ولا قوة تبلغ من العمر 7 اشهر .

نانسي قالت امي كانت بتشتغل عندهم وضحك علي باسم الحب وانا فعلا كنت بحبه وهو وعدني بالجواز وكتب لي ورقة عرفي وبعد كده سافر ولما حملت طلبته وقلت له اعترف ببنتك رفض وشكك بانها بنتنا وانا بقول له حلل dna وشوف بنتك ولا لاو لو احنا بنتبلى عليك و لك حق خده".

ولمتابعة المزيد حول قصة نانسي وإثبات نسب ابنتها .. تابع الفيديو جراف التالي:



