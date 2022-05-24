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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد الاستغاثة من تعنت طليقها.. الأمن ينفذ حكم ضم حضانة أولادها إليها

أرشيفية
أرشيفية

كشفت الاجهزة الامنية تفاصيل ما نشرته مستخدمة أحد الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً إستغاثة تضررت خلالها من زوجها السابق لرفضه تمكينها من رؤية أطفالها بالتواطؤ مع مدير المدرسة الخاصة بهم رغم حصولها على حكم قضائى بضم حضانتهم.  

 

وبالفحص تبين أن المذكورة أقامت دعوى قضائية لضم أبنائها عقب إنفصالها من والدهم وصدور قرار لصالحها بحضانة أولادها القُصر (حضانة صغير) ، إلا أنها لم تتمكن من تنفيذ الحكم لترك الزوج محل إقامته بمحافظة أسيوط والإنتقال للإقامة بمحافظة القاهرة رفقة أبنائه ، ولدى ترددها على المدرسة الخاصة بأبنائها لرؤيتهم قام مدير المدرسة بالإتصال بطليقها الذى رفض طلبها ، فقامت بتحرير محضر ضد طليقها لتعمده عدم تنفيذ الحكم القضائى الصادر لصالحها، وقيامه بإيداع أبنائه بإحدى دور رعاية الأيتام بالقاهرة.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تنفيذ الحكم القضائى الصادر لصالحها بحضانة أولادها .. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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الأجهزة الامنية مواقع التواصل الاجتماعي حضانة صغير

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