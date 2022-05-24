موديرنا تختبر لقاحا للوقاية من جدري القرود ..فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات كشفت من خلالها، عن إجراء شركة موديرنا الأمريكية اختبارا للقاح محتمل للوقاية من جدري القرود، موضحة أن اللقاح في مرحلة الاختبارات قبل السريرية ويهدف لمواجهة انتشار المرض في الولايات المتحدة وأوروبا.

وأشارت “يورونيوز” إلى أن موديرنا لم تستجب بعد لطلب بالإفصاح عن المزيد من التفاصيل بشأن اللقاح المحتمل.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن عدد حالات الإصابة بجدري القرود المؤكدة بلغت 131 حالة وهناك 106 حالات أخرى مشتبه بها منذ الإبلاغ عن أول إصابة بالمرض في السابع من مايو أيار خارج نطاق الدول الذي عادة ما ينتشر فيها المرض.

وأضافت المنظمة أنه على الرغم من أن تفشي المرض غير معتاد، فإنه يظل "قابلا للاحتواء"، وقالت إنها ستعقد اجتماعات أخرى لدعم الدول الأعضاء بمزيد من النصائح حول كيفية التعامل مع المرض.

وجدري القرود في العادة عدوى فيروسية خفيفة، وهو متوطن في مناطق من غرب ووسط أفريقيا. وينتشر بشكل رئيسي من خلال الاختلاط عن قرب، ونادرا ما كان يُشاهد في أجزاء أخرى من العالم حتى تفشي المرض في الآونة الأخيرة. وسُجلت معظم الإصابات الحديثة في أوروبا.

وتشمل أعراض المرض حمى وطفحا جلديا. ومعدل الوفيات بين المصابين بسلالة غرب إفريقيا من جدري القرود، التي تم تحديدها في التفشي الحالي، نحو واحد في المئة.