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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

20 فصلا دراسيا و8 معامل فنية وحاسب آلي للتدريب بتمريض بورسعيد النموذجية

صدى البلد

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، مدرسة التمريض النموذجية المتطورة الجديدة بحي المناخ.

وذلك لمتابعة سير ومستجدات العمل بالمدرسة، والتي انضمت للعملية التعليمية خلال العام الدراسي الماضي، رافقة خلالها اللواء محمد حسن أمين عام وزارة البترول والوفد المرافق، والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ والدكتور أحمد حسن هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد والدكتور منصور بكري رئيس حى المناخ. 

وأكد محافظ بورسعيد أن مدرسة التمريض الجديدة تقام على أعلى مستوى وتم تزويدها بكافة الإمكانيات اللازمة ، في إطار الطفرة الطبية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا في ظل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وضمن خطة المحافظة لتوفير العديد من الكوادر الطبية من أطقم التمريض المؤهلين للعمل على أعلى مستوى، من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين. والتي تقام بالمشاركة المجتمعية لشركة ايني الإيطالية التي تقوم بدور مجتمعي كبير في عدد من القطاعات .

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و تفقد محافظ بورسعيد أقسام ومعامل المدرسة،  موضحا أن مدرسة التمريض النموذجية المتطورة تشمل ٢٠ فصلا دراسيا،  بالإضافة إلى ٤ معامل حاسب ٱلي،  و٤ معامل فنية للتدريب،  وانضمت للدراسة خلال العام الماضي بعدد  ١١١ طالبة، وتستمر خمس سنوات دراسية ، مشيدا بأعمال التطوير والتجهيزات التي شهدتها المدرسة والتي تساهم في تخريج كوادر مؤهلة من أطقم التمريض تقدم خدمات طبية على اعلى مستوى للمواطن. 

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