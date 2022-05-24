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رئيس التحرير
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محافظات

وزير الاتصالات ومحافظ الفيوم يفتتحان مكتب بريد قلهانة

وزير الاتصالات ومحافظ
وزير الاتصالات ومحافظ الفيوم أثناء الجولة

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،  والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فعاليات الندوة الثقافية الرقمية، التي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة، والأوقاف والكنيسة، بقرية قلهانة التابعة لمركز إطسا، للتعريف بأهمية التحول الرقمي، وجهود التطوير المؤسسي الرقمي ورفع كفاءة العاملين غير المتخصصين، ودعم برامج تنمية وبناء القدرات البشرية.

جاء ذلك بحضور المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وممثلين عن المجلس القومي للمرأة، والأوقاف والكنيسة، وعدد من المواطنين.

شملت الندوة أهمية الانتقال للتحول الرقمي، في ظل الأحداث التى يمر بها العالم، وجهود الدولة المصرية للارتقاء بمنظومة الاتصالات، وكذا تلقى استفسارات من المواطنين حول الشمول المالي والتحول الرقمى وفوائدهما، والرد عليها.

وفى كلمته قال وزير الاتصالات، أن الدولة تسعي بشتي الطرق لتقديم المزيد من التطوير الرقمي المميكن، وتقديم الخدمات من خلال المنصات "كمنصة مصر الرقمية" وغيرها من المنصات، مع تدريب المواطنين على كيفية استخدام هذه المنصات للحصول على الخدمات من مواقع تواجدهم دون جهد أو عناء.

وكشف "طلعت" أن محور التنمية البشرية ومحو الأمية الرقمية، يعد من أهم محاور المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لافتاً إلى أن الوزارة مستمرة في عقد المزيد من هذه الندوات التوعوية.

وفي ختام كلمته، قدم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شكره وتقديره لسيدات قرية قلهانة على حضورهم المكثف داخل الندوة، مثمناً دور المرأة في التنمية الذي لا يقل باي حال من الأحوال عن دور الرجل.

وعقب ذلك قام وزير الاتصالات، ومحافظ الفيوم، بافتتاح أعمال تطوير مكتب بريد قلهانة المقام على مساحة 120 متر مربع ويخدم نحو 70 ألف نسمة، وذلك بعد تجهيزه بالأنظمة التكنولوجية الحديثة وتحويله إلى مكتب بريد متكامل.

وتابع الوزير والمحافظ، سير العمل بالمكتب والخدمات التي يقدمها للمواطنين المترددين، والتي تشمل الخدمات البريدية التقليدية والمستحدثة، وخدمات الأحوال المدنية وسداد الفواتير، والخدمات المالية والبريدية، وتحويل الأموال وصرف المعاشات والطرود، والخطابات العادية والمسجلة والسريعة، واستخراج براءات الذمة لنيابات المرور.

وعقب ذلك تفقد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظ الفيوم أيضاً، مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الخاصة بكبائن التليفونات وكابلات الفايبر التي يجري تنفيذها بقرية قلهانة، للوقوف على سير الأعمال ونسب الإنجاز.

وابع الوزير والمحافظ، الأعمال التي يجري تنفيذها على أرض الواقع، كتوصيل كابلات الفايبر أل FTTH، لتحسين خدمات الاتصالات والإنترنت، وتنفيذ عدد 7 كبائن بالقرية.

كما تابعا أيضاً، معدلات تنفيذ الأعمال المدنية لـ 4 شبكات رئيسية لكبائن الاتصالات، والأعمال المدنية للشبكات الثانوية لعدد 6 كبائن، وأعمال تركيب 200 بوكس فايبر، لـ 4 كبائن، وتركيب البوكسات الفايبر بباقى الكبائن التى يتم العمل بها.

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