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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حمزة الجمل: الإسماعيلي استعاد مستواه وشخصيته.. وسنقاتل أمام الزمالك

حمزة الجمل
حمزة الجمل

أكد حمزة الجمل المدير الفني للنادي الإسماعيلي، أن فريقه بدأ استعادة مستواه وشخصيته المعتادة لدى الجميع بعد نجاحه في حصد 7 نقاط من إجمالي 9 أمام فرق من ذوي العيار الثقيل وحجم الإنفاق لديها كبير للغاية.

ونجح الجمل منذ توليه المهمة الفنية في قيادة الإسماعيلي لتحقيق انتصارين على المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا وتعادل مع البنك الأهلي.

وقال حمزة في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي الإسماعيلي: "الجهاز الفني للفريق الحالي يعمل وفق خطة محددة تستهدف جمع أكبر قدر ممكن من النقاط بهدف تحسين ترتيب الفريق فى جدول مسابقة الدوري".

وأضاف مدرب الإسماعيلي: "اللاعبون قدموا مباراة جيدة ونجحوا فى إغلاق مفاتيح اللعب لدى البنك الأهلي الذي ظهر عاجزًا أغلب فترات المباراة لكن الأخطاء الفردية تسببت في اهتزاز شباكنا بهدفين وفقدان نقطتين كانتا في الإمكان لكنها في النهاية كرة قدم دائماً ما تشهد مفاجآت في اللحظات الأخيرة".

وواصل: "أكثر ما أسعدني منذ قيادتي للفريق هو عودة الروح والإصرار والقتالية فى الملعب لدى اللاعبين وأرى أن منحنى الأداء والنتائج فى ارتفاع وتطور ملحوظ خلال تلك الفترة القصيرة بشهادة الجميع".

وتابع الجمل: "هدفنا حالياً هو الخروج من أزمة تراجع الترتيب وأعد الجميع بمزيد من التحسَن والنتائج الأفضل خلال الفترة المقبلة في ظل حاجة الدعم والتماسك والترابط من قبل مجلس الإدارة والجماهير التي أعشقها وأُكُن لها كل احترام وتقدير على ما تقوم به طوال التسعين دقيقة".

وعن مواجهة الزمالك رد قائلًا: "فريق كبير يقوده جهاز فني قدير، لكن ما يشغلني هو إصلاح أخطائي بجانب العمل على تحجيم نقاط القوة لدى المنافس واستغلال نقاط الضعف سعيًا لحصد نتيجة إيجابية وبالتأكيد أرى أن تلك المباراة ستكون قمة بكل معنى الكلمة وسنقاتل حتى الدقيقة الأخيرة من أجل اسعاد جماهيرنا وتحسين موقفنا".

ومن المقرر أن يلاقي الزمالك نظيره الإسماعيلي يوم السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري.

واختتم: "أود أن أشكر الجماهير التى قدمت نموذجاً حقيقياً في تشجيع وتحفيز اللاعبين عقب نهاية مباراة البنك الأهلى رغم حزنها على فقدان نقطتين فى اللحظات الحاسمة لذلك أشكرهم كثيرًا على ما يقدمونه من مجهودات كبيرة تجاه الفريق".

حمزة الجمل للنادي الاسماعيلي المصري البورسعيدي سيراميكا كليوباترا البنك الاهلي

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