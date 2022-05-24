خالد الجندى : سيدنا النبى كان يقبل الهدية ويرفض الصدقة

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، كان يعيش على هدايا تأتى له من جيرانه من الأنصار، كما قالت السيدة عائشة رضى الله عنها، لافتا إلى أن سيدنا النبى محمد كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة.



وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، قال لنا فى حديث شريف انه رفض الاكل من الصدقة لكونها أوساخ الناس، هكذا عرفها سيدنا النبى، لأنها يتطهر من الذنب، وتطفئ الخطيئة.

وأشار إلى أن الصدقة عاملة زى الصابونة بتنظف من الأوساخ"، مستشهدا بحديث سيدنا النبى حين قال ﷺ: إنَّ الصدقة لا تنبغي لآل محمدٍ، إنما هي أوساخ الناس.