استمرار حبس لص سرق هاتف سيدة في 15 مايو

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس لص 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة هاتف سيدة بأسلوب الخطف بمدينة 15 مايو.

ورد بلاغ من سيدة، لضباط مباحث قسم شرطة 15 مايو، مفاده قيام شخص بسرقة هاتفها المحمول.

وبالانتقال والفحص وعقب إستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد هوية المتهم، وتبين أنه يدعى "محمد جلال"، عاطل ومقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة، وأمكن وأرشد عن مكان الهاتف المسروق.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2346 لسنة 2022 .