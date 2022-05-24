إعلامي: عمرو واكد متصور وهو يعذب الناس مع الإخوان

قال الإعلامي سيد علي، يوجد بلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد عمرو واكد لتطاوله على نساء مصر.



وأضاف سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن عمرو واكد متصور وهو يعذب ويضرب الناس مع عناصر لجماعة الإخوان في شركة السياحة في ميدان التحرير.



وتابع الإعلامي سيد علي، أن سيدات مصر عظيمات مصر، ولهن دورا وطنيا كبيرا خلال السنوات الماضية، وخاصة في المواقف الصعبة.



وفي السياق نفسه أشار مقدم برنامج حضرة المواطن، إلى أن غالبية الشعب المصري يعشقون الرئيس عبدالفتاح السيسي، وله كمية حب لدى الملايين.



ووصف الإعلامي سيد علي، عمرو واكد، قائلا: "انت ليس لديك أي شهامة، وديوث، وهذا عرضك يا أهبل".