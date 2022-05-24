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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق الدورة التدريبية للعاملين بإدارات الفحص بالجمارك في الأقصر

الدورة التدريبية
الدورة التدريبية للعاملين بإدارات الفحص بالجمارك في الأقصر

شهدت جمارك الأقصر، انطلاق فعاليات الدورة التدريبية للعاملين بإدارات الفحص بالأشعة، للتدريب على أجهزة  الفحص بالأشعة 4DX،   للكشف عن المتفجرات والمخدرات بقاعة القيمة المضافة بالأقصر.

وشملت الدورة التدريبية العاملين بجمارك "جمرك مطار الاقصر - جمرك مطار سوهاج - جمرك مطار اسيوط - جمرك مطار أسوان - منفذ ارقين - منفذ قسطل".

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وشارك في فعاليات أول أيام الدورة المحاضرين؛ المهندس  أسامة سعد، والمهندس أحمد سامح، بإلقاء محاضرات اليوم الأول والتطبيق العملي لدعم العاملين بإدارات الفحص بالأشعة في الجمارك.

وجاء تنفيذ هذه الدورة،  فى إطار الخطة الإستراتيجية للدورات التدريبية لمصلحة الجمارك  برئاسة السيد الشحات غتوري، وكيل أول وزارة المالية، وتحت إشراف قطاع الالتزام التجارى برئاسة المهندس وليد عبدالله وكيل أول وزارة المالية، والإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام،  برئاسة الدكتور سعد سالم، وإدارة الفحص بالأشعة بالأقصر برئاسة السيد الحسينى على عبد الله،   وتنفيذ شركة Rapscan.

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