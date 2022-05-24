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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

بعد فوز الفرنسية أليس زينيتر.. تاريخ جائزة دبلن الدولية للأدب وقيمتها

الكاتبة الفرنسية
الكاتبة الفرنسية أليس زينيتر

فازت الكاتبة الفرنسية «أليس زينيتر» والمترجم الأيرلندي «فرانك وين» بجائزة دبلن الأدبية لعام 2022 برعاية مجلس مدينة دبلن عن رواية (فن الخسارة - The Art of Losing).

ويرصد «صدى البلد» أبرز المعلومات عن الجائزة وتاريخها، إذ تعد جائزة “دبلن" الأدبية جائزة أيرلندية، تقدم سنويا لرواية مكتوبة أو مترجمة إلى اللغة الإنجليزية، بهدف الترويج للتميز في الأدب العالمي برعاية مجلس مدينة دبلن في أيرلندا.

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الكاتبة الفرنسية أليس زينيتر تفوز بجائزة دبلن العالمية للأدب 2022

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وتقدر الجائزة بمبلغ 100 ألف يورو وتعد الجائزة واحدة من أغنى الجوائز الأدبية في العالم، يتم تقسيم الجائزة بين الكاتب والمترجم ، حيث يتلقى الكاتب 75000 يورو والمترجم 25000 يورو، ومُنحت الجائزة الأولى عام 1996 إلى ديفيد معلوف عن روايته باللغة الإنجليزية "تذكر بابل".

يتم تقديم الترشيحات من قبل المكتبات العامة في جميع أنحاء العالم - أكثر من 400 نظام مكتبة في 177 دولة حول العالم مدعوة لترشيح الكتب كل عام، ويتم اختيار القائمة المختصرة والفائز النهائي من قبل لجنة تحكيم دولية تتغير كل عام.

ضوابط الترشح

الجائزة مفتوحة للروايات المكتوبة بأية لغة وللمؤلفين من أي جنسية، بشرط أن يكون العمل قد نشر باللغة الإنجليزية أو الترجمة الإنجليزية، وتاريخ تقديم الجائزة مؤجل بعامين من تاريخ النشر. وبالتالي ، للفوز بجائزة في عام 2017 ، يجب أن يكون العمل قد نُشر في عام 2015. 

وإذا كان العمل مترجمًا باللغة الإنجليزية ، فيجب أن يكون العمل قد نُشر بلغته الأصلية بين عامين وستة أعوام قبل ترجمته، وترض نطاق الإدراج للنقد. وفقًا للصحفية الأيرلندية تايمز إيلين باترسبي، فإن العديد من العناوين معروفة بالفعل حتى وقت نشر القائمة الطويلة.

وتسعى المكتبات العامة لمدينة دبلن للحصول على ترشيحات من 400 مكتبة عامة من المدن الكبرى في جميع أنحاء العالم. يمكن أن تتقدم المكتبات للنظر في إدراجها في عملية الترشيح.

و يتم الإعلان عن القائمة الطويلة في أكتوبر أو نوفمبر من كل عام ، ويتم الإعلان عن القائمة المختصرة (حتى 10 أعمال) في مارس أو أبريل من العام التالي. يتم اختيار القائمة الطويلة والقائمة المختصرة من قبل لجنة تحكيم دولية تتغير كل عام. 

تاريخ الجائزة

تأسست الجائزة في عام 1994 كجائزة IMPAC دبلن الأدبية الدولية ، وهي مبادرة مشتركة بين مجلس مدينة دبلن وشركة الإنتاج الأمريكية IMPAC ، التي كان مقرها الأوروبي في دبلن، وأنشأ جيمس إيروين ، رئيس الشركة، الجائزة المالية بمبلغ 100000 يورو. مع إنشاء صندوق استئماني لدفع ثمن الجائزة وصيانتها. 

وتُدار الجائزة من قبل مكتبات مدينة دبلن العامة منذ إنشائها. كان قد انتهت صلاحية IMPAC في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عندما توفي مؤسسها ورئيسها جيمس إروين في عام 2009. 

وفي أواخر عام 2013 ، استنفد الصندوق الاستئماني ولم يتبق أي أموال لتشغيل الجائزة. [8] وافق المجلس على التدخل ومواصلة تمويل الجائزة تحت نفس الاسم التجاري للشركة التي انتهت صلاحيتها الآن أثناء البحث عن راعٍ جديد. 

وأفيد أن المجلس دفع 100،000 يورو للجائزة بالإضافة إلى 80،250 يورو في تكاليف الإدارة في عام 2015،  تم تغيير اسم الجائزة لاحقًا إلى جائزة دبلن الأدبية الدولية في نوفمبر 2015.

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