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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف يعلن افتتاح فعاليات اللقاء المفتوح بالوادي الجديد

صدى البلد

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، اليوم الثلاثاء  بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة.

وبحث جمعة والزملوط، مزيدا من التعاون بين وزارة الأوقاف ومحافظة الوادي الجديد ، سواء في مجال الدعوة ونشر الفكر الوسطي المستنير ، أم في مجال عمارة المساجد وصيانتها بالمحافظة. 

وخلال اللقاء اتفق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد على افتتاح أولى فعاليات اللقاء المفتوح للعلماء والمثقفين مع الشباب بالوادي الجديد يوم الأحد 12 يونيه المقبل.

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