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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استجابة فورية..محافظ بني سويف يطمئن على توفير الرعاية الطبية اللازمة لطفل رضيع

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

اطمأن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،على توفير الرعاية الطبية المناسبة للطفل الرضيع" يوسف 48 يوماً" من إحدى قرى مركز ببا ، مصاب بالتهاب رئوي وبعض المضاعفات المرضية الأخرى ، وذلك في استجابة لمطلب أسرة الطفل وتخفيف العبء عن كاهلهم.

 وفور عرض المشكلة على المحافظ ، وجه وكيل وزارة الصحة  الدكتور محمد يوسف، بسرعة  التوجيه والتنسيق مع الدكتور تامر حامد مدير المستشفى التخصصي ، والدكتور أحمد الصادق مدير مرفق الإسعاف بسرعة بحث حالة الطفل واتخاذ ما يلزم نحو توفير الرعاية الطبية اللازمة لحالته.

أكد وكيل وزارة الصحة ، أنه تم التواصل مع أسرة الطفل والتنسيق مع المستشفى التخصصي بمدينة بني سويف، والحضانة التي توجد بها الحالة ، مشيراً إلى أنه سيتم متابعة الحالة الصحية للطفل ومستجداتها أولاً بأول.

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ومن جانبه أشار مدير المستشفى التخصصي ، إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، تم توفير حضانة للطفل ، وسيتم تقديم العناية الطبية اللازمة لحالته ، مؤكداً  على أنه اطلع على التقارير الطبية الخاصة بالوضع الصحي للطفل ، وسيتم إجراء الفحوصات اللازمة.

فيما أوضح مدير مرفق الإسعاف ، أنه فور إخطار الفرع  بحالة الطفل، تم توفير سيارة إسعاف مجهزة  لنقل الطفل إلى المستشفى التخصصي .

وأشار إلى أنه تم التواصل والتنسيق مع وكيل وزارة الصحة ومدير المستشفى لتنفيذ تكليفات المحافظ في هذا الشأن.

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