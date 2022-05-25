اقتصاد السعودية|زراعة الشرقية تعقد ورشة عمل عن الفرص الاستثمارية بالقطيف

عقد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية أمس الثلاثاء، ورشة عمل عن الفرص الاستثمارية بمحافظة القطيف، بحضور عدد من المستثمرين بالمنطقة.



و بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” تناولت الورشة التي أقيمت بغرفة الشرقية , الفرص الاستثمارية بمحافظة القطيف، والفرص الاستثمارية في مشاريع الزراعة المائية، وأبرز الجهود في مجال تقنيات الزراعات المحمية، ودعم صندوق التنمية الزراعية، بالإضافة إلى الزراعة بدون تربة.



وأكد نائب مدير عام الفرع المهندس مبارك العتيبي، السعي إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص من خلال التطوير والاستثمار في المشاريع الزراعية والحيوانية والسمكية النوعية في مختلف مدن ومحافظات المنطقة؛ بهدف إنتاج خضروات عالية الجودة وتحقيق غذاء آمن مستدام إضافة إلى ترشيد استهلاك المياه في عمليات الري.