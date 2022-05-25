موريتانيا تؤكد المضي قدمًا في تجسيد مبادئ الاتحاد الأفريقي

أكدت وزارة الخارجية الموريتانية المضي قدما في تجسيد مبادئ الاتحاد الإفريقي المبنية على الاستقلال والحرية والسلم والعدل، مجددة التمسك بالاتحاد الإفريقي.

وشددت الخارجية الموريتانية -في بيان أصدرته اليوم بمناسبة يوم إفريقيا الذي يوافق 25 مايو- أن موريتانيا ستظل تسعى جنبا إلى جنب مع أشقائها ليظل اتحادنا إطارا جامعا لشعوب القارة، يصون وحدة وكرامة إنسانها، ويحقق آماله وتطلعاته نحو غد أفضل.

ونوهت موريتانيا بما حققه الاتحاد الإفريقي في سبيل ضمان الأمن والسلم، وسيادة القانون وحقوق الإنسان، وبما يبذله من جهود في وتحقيق الاندماج والتكامل على مستوى القارة الإفريقية.

وأشادت بالجهود التي تبذلها هياكل الاتحاد وهيئاته المختلفة من أجل تحقيق الاستقرار والسلم والتنمية.