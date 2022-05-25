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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تمنع روسيا من سداد ديونها الخارجية بالدولار

أمريكا تمنع روسيا
أمريكا تمنع روسيا من سداد ديونها الخارجية بالدولار

قررت الولايات المتحدة أن اعتبارا من أول ساعات الأربعاء، إلغاء الإعفاء الذي يتيح لروسيا سداد ديونها الخارجية بالدولار، حسبما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في قرار من شأنه أن يسرع تخلف موسكو عن سداد مستحقاتها.

وبذلك، يُلغى الإعفاء من العقوبات المالية الصارمة التي فُرضت على روسيا إثر غزوها أوكرانيا في 24 فبراير، قبل يومين من موعد سداد الاستحقاق المقبل، حسب وكالة "فرانس برس".

والاستحقاق المقبل في برنامج سداد الديون الروسية موعده في 27 مايو، ومقداره هو 100 مليون يورو.

وكان هذا الإعفاء سار منذ بدء الدول الغربية فرض عقوبات على روسيا على خلفية غزو أوكرانيا، وهو ما مكن موسكو من تجنب التخلف عن السداد.

وهذا المبلغ هو قيمة فائدة مستحقة على إصدارين، أحدهما يجبر روسيا بأن تسدد المبلغ بالدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترليني أو الفرنك السويسري، أما الثاني فيمكنها سداده بالروبل.

والأسبوع الماضي، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن واشنطن قد اتخذت القرار من أجل "توفير مهلة زمنية لإجراء تحويلات منتظمة ومن أجل تمكين المستثمرين من بيع الأوراق المالية".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة ستوقف العمل بالإعفاء، الذي يسمح لموسكو بأن تسدد ديونها الخارجية بالدولار.

وتبلغ قيمة الدين الخارجي لروسيا، حسب بيانات وزارة المالية الروسية، ما يقرب من 4500 إلى 4700 مليار روبل (حوالي 50 مليار يورو بسعر الصرف الحالي)، أي 20% من إجمالي الدين العام للبلاد.

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