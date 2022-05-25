مرموش: ضياع حلم التأهل للمونديال كان أصعب لنا من خسارة لقب الكان|فيديو

أكد عمر مرموش، نجم المنتخب الوطني، أن ضياع حلم التأهل للمونديال كان أصعب لنا من خسارة لقب كأس الأمم الأفريقية.

وقال "مرموش" في تصريحات عبر حواره مع ميدو على قناة المحور: “محمد صلاح قائد منتخب مصر، كان حزينًا بعد ضياع حلم التأهل إلى كأس العالم، لكنني لا أعتقد أنه يفكر في الاعتزال دوليًا”.



وتابع: "ضياع حلم التأهل للمونديال كان أصعب لنا من خسارة لقب الكان، كأس العالم البطولة الأهم والأكبر والأكثر متابعة من الجماهير كما أن منتخب مصر حقق كأس الأمم الأفريقية 7 مرات".



وأضاف: “للأسف الأجواء كانت غير مناسبة في السنغال خلال الإياب بعد فوزنا بالقاهرة 1-0، منذ اللحظة الأولى تعرضنا لمضايقات ولا أقول ذلك لتبرير خسارتنا أو خروجنا من تصفيات المونديال”.



وأكمل: “يكفي ما شاهده الجميع بتوجيه أشعة الليزر نحو عيون اللاعبين، صلاح حين كان يسدد ضربة الترجيح، كان عليه ضوء مكثف من الليزر”.



وأتم: “أن ما حدث في السنغال درس يتعلمه الجميع داخل منتخب مصر، خاصة أن اللاعبين لديهم تجارب أخرى للمستقبل وعليهم أن يتعلموا مما حدث”.