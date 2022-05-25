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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كندا تعلن رصد 15 إصابة بمرض جدري القرود وتتوقع المزيد

كندا تعلن رصد 15
كندا تعلن رصد 15 إصابة بمرض جدري القرود وتتوقع المزيد

قالت وزارة الصحة بإقليم كيبيك في كندا إن الإقليم سجل 15 حالة إصابة مؤكدة بمرض جدري القرود حتى يوم الاثنين، مع توقع المزيد من الحالات من أجزاء أخرى من البلاد.

وأبلغ ما يقرب من 20 دولة لا يتوطن فيها جدري القرود عن تفشي المرض الفيروسي في الآونة الأخيرة، مع وجود أكثر من 230 حالة إصابة مؤكدة أو اشتباه معظمها في أوروبا، حسب وكالة "رويترز".

قال وزير الصحة الاتحادي الكندي جان إيف دوكلو إنه تم إرسال المزيد من العينات من أجزاء أخرى من البلاد إلى مختبر في وينيبيج لفحصها. وأضاف في بيان: "نتوقع تأكيد المزيد من الحالات في الأيام المقبلة".

ولم يتضح بعد الأعراض التي ظهرت على المصابين ولا مدى خطورة حالتهم.

يشار إلى أن جدري القرود، مرض ناجم عن عدوى فيروسية شائعة  في غرب ووسط أفريقيا، وهذا الأسبوع، وصف مسؤولون ألمان التفشي بأنه الأكبر على الإطلاق في المنطقة.

وهو فيروس نادر شبيه بالجدري البشري، رغم أنه أخف، وتم رصده لأول مرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في السبعينيات، وزادت الحالات في غرب أفريقيا في العقد الماضي.

وتشمل أعراض المرض الحمى والصداع والطفح الجلدي الذي يبدأ على الوجه وينتشر إلى باقي أجزاء الجسم.

ولا يوجد لقاح محدد لفيروس جدري القرود، لكن جرعة من لقاح الجدري العادي توفر قدرا جيدا من الوقاية، نظرا لقرب الشبه بين الفيروسين، وحال حدوث عدوى بجدري القرود، عادة ما يستغرق الأمر من 5 إلى 21 يوما حتى تظهر الأعراض على الشخص المصاب.

ويمكن أن يصاب الناس بجدري القرود من خلال الاتصال الوثيق مع المصابين بالفيروس، وعادة ما تكون العدوى خفيفة ويتعافى معظم الناس في غضون أسابيع قليلة.

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