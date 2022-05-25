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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم .. حمادة هلال يستعد لطرح أحدث أغانيه بعنوان روح الروح

صدى البلد

يستعد الفنان حمادة هلال اليوم لطرح أحدث أغانيه والتي تحمل أسم “روح الروح” عبر موقع الفيديوهات يوتيوب . 

ونشر حمادة هلال صورة لبوستر الأغنية عبر حسابه بتطبيق انستجرام الأغنية، وعلق عليها : “انتظروا أغنية #روح_الروح يوم الأربعاء الساعة 5م على قناتي الرسمية على اليوتيوب”.

ويذكر أنه قد وجه الفنان حمادة هلال، رسالة لـ متابعيه بعد نهاية مسلسل المداح 2، ونشر تدوينة عبر صفحته الرسمية موقع فيسبوك.

وكتب حمادة هلال: “في نهاية حدوتة المداح ٢ حابب اشكركم جدا على متابعتكم و دعمكم و نتمنى نكون قدمنا عمل يليق بيكم ، و شكر خاص لأهالي القصير على دعمهم و حسن ضيافتهم”.

مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" بطولة حمادة هلال، أحمد عبدالعزيز، هبة مجدي، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، كمال أبورية، ولاء الشريف، حنان سليمان، عفاف رشاد، هلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وآخرين من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

الفنان حمادة هلال حمادة هلال هبه مجدى مسلسل المداح سهر الصايغ المداح 2 مسلسل المداح - أسطورة الوادي مسلسل المداح 2 المداح - أسطورة الوادي

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