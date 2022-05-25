عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الأركان يتفقد معسكر إعداد وتأهيل مقاتلي شمال سيناء ويلتقي برجال الجيش الثاني

الفريق أسامة عسكر
الفريق أسامة عسكر رئيس الأركان

تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة معسكر إعداد وتأهيل مقاتلى الجيش الثانى الميدانى الذين يتم دفعهم لأداء الواجب الوطنى بشمال سيناء بعد تدريبهم وفقاً لأحدث البرامج العلمية ووسائل التدريب المتطورة والتى تسهم فى تحقيق أقصى درجات الواقعية بما يتناسب مع طبيعة المهام التى يكلفون بها.

وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بتفقد إصطفاف عناصر من القوات المشاركة فى مهام مكافحة الإرهاب.

وألقى اللواء أركان حرب نبيل حسب الله قائد الجيش الثانى الميدانى كلمة أكد فيها أن رجال الجيش الثانى الميدانى عاقدين العزم للقضاء على كافة البؤر الإرهابية بسيناء، وتنفيذ كافة المهام المكلفين بها بمستوى راقى ومتميز ، مشيراً إلى أن الجيش الثانى الميدانى سيظل نموذجا يحتذى به فى الولاء والوفاء والبذل والعطاء من أجل الوطن.

وقام الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على ميادين ونقاط التدريب للمقاتلين الجدد ، وأدار حواراً مع المقاتلين حيث أشاد خلاله بمدى تفهمهم لطبيعة المسئولية الملقاة على عاتقهم للحفاظ على إستقرار الحالة الأمنية لهذه الرقعة الغالية من أرض مصر.

وأثنى على منظومة التدريب والتأهيل القتالى الراقى لمقاتلى شمال سيناء وتوفير الرعاية الكاملة لهم ، مشيداً بالجهد المبذول للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية العالية .

وألتقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة برجال الجيش الثانى الميدانى حيث نقل تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال الجيش الثانى الميدانى لما يقدموه من بطولات وتضحيات.

وأوصى رجال الجيش الثانى الميدانى بمواصلة التدريب والمحافظة على الأسلحة والمعدات والتحلى بالإنضباط العسكرى والأخذ بأسباب التفوق محافظين على أعلى درجات الإستعداد القتالى والكفاءة القتالية ليظل الجيش الثانى الميدانى درعاً من دروع قواتنا المسلحة يحمى الوطن            ويصون مقدساته.

حضر الجولة التفقدية واللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.

الفريق أسامة عسكر القوات المسلحة شمال سيناء الجيش الثاني مكافحة الارهاب سيناء الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شباب يصورون لحظات وفاتهم المأساوية في الصحراء.. شاهد

مسلسل إساءات عمرو واكد لا ينتهي.. قذف المحصنات من نساء مصر|القصة كاملة

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 25-5-2022

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

تحذير عاجل لـ مستحقى المعاشات.. وقف 260 ألف بطاقة خلال أيام

المصريون يلقنون عمرو واكد درسا قاسيا بعد إهانته لسيدات مصر

كيروش لـ صدى البلد: اسألوا العطار عما حدث في مكتبه.. والحضري وشوقي خائفان

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-5-2022

موضوعات متعلقة

الموسيقات العسكرية تحتفل بتخريج دفعة جديدة من أكاديمية الفنون

ترشيحاتنا

مستعدون للحوار.. روسيا تحدد شرطاً لفتح ممر إنساني لسفن الغذاء من أوكرانيا

محاميي جنوب القاهرة تدعو أعضائها لإرسال مقترحاتهم فى الحوار الوطنى 

رئيس الأركان يتفقد معسكر إعداد وتأهيل مقاتلي شمال سيناء ويلتقي برجال الجيش الثاني

حكم تعدد الزوجات بدون سبب.. رأي شيخ الأزهر والمفتي

وزيرة الهجرة: مصر تمتلك ثروة بشرية لا تقدر بمال في الداخل والخارج

برعاية رئيس الوزراء.. دار الإفتاء تعقد المؤتمر العالميّ الأوّل لدراسات التطرف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فابيو كارفاليو صفقة ليفربول الجديدة.. هل يكون خليفة محمد صلاح ؟

أقوى عاصفة ترابية يشهدها الشرق الأوسط تصيب بالاختناق.. هل ستصل إلى مصر؟

أقبل زواجه بدلا من الزنا.. سر هجوم السوشيال ميديا على شيريهان خفاجة

عندما تألقت فاتن حمامة وتحية كاريوكا في مهرجان كان السينمائي .. نوستالجيا

فيديو

الحياة مش كلها وردي.. أسرار في حياة أحمد رمزي

ناهد شريف وأداء أدوار الإغراء.. الأسباب والدوافع| فيديوجراف

أهان نساء مصر.. هجوم عنيف ضد عمرو واكد ومطالبات بمعاقبته

مازال زوجها.. أزمة حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب تكشف المستور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ