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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر الأولى أفريقياً والخامسة على الشرق الأوسط في مؤشر تنمية السياحة والسفر

السياحة في مصر
السياحة في مصر

جاءت مصر في المركز الأول على مستوى أفريقيا والمركز الخامس على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمركز ال 51 عالمياً، وذلك وفقاً لمؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2021 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وبذلك يكون قد ارتفع تقييم مصر على هذا المؤشر 6 درجات مقارنةً بتقييم عام 2019، مما يجعلها أحد الدول القلائل على مستوى العالم التي شهدت تحسناً ملحوظاً عن تقييم 2019، محققةً 4.2 نقطة من 7.

ويصنف هذا التقرير 117 اقتصاداً وفقاً لمجموعة من العوامل والسياسات الخاصة باستدامة ومرونة وتطوير قطاع السياحة والسفر والذي بدوره يساهم في تنمية الدولة بشكل عام.

ويتكون هذا المؤشر من خمسة مؤشرات فرعية، هي البيئة التمكينية من حيث بيئة العمل والأمن والأمان والصحة وسوق العمل، وسياسات السياحة والسفر من حيث مدى انفتاح الدولة وتنافسية الأسعار في الفنادق والأماكن السياحية بها، والبنية التحتية للمطارات ووسائل النقل والخدمات السياحية، إضافة إلى محركات الطلب على السفر والسياحة، ومدى استدامة قطاع السفر والسياحة في كل بلد ما.
 

وزارة السياحة والآثار مصر تنمية السياحة والسفر المنتدى الاقتصادي العالمي السياحة

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