المفاوضات جارية.. أحمد شوبير: لاعب كبير يعوض رحيل بن شرقي عن الزمالك

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن الزمالك غير متحمس لفكرة فتح مفاوضات جديدة لتجديد عقد الدولي المغربي أشرف بن شرقى جناح الفريق الأول لكرة القدم بالفارس الأبيض.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية : "الزمالك ليس متحمساً لتمديد تعاقد أشرف بن شرقى لاعب الفريق رغم كونه لاعب مميز ومؤثر فى النادى".

وأضاف : "يعود سبب عدم تحمس الزمالك لعدم تمديد تعاقد أشرف بن شرقى إلى دخول النادى الأبيض فى مفاوضات مع لاعب كبير فى مركز بن شرقى، لم يحصل على توقيعه حتى الآن لكن لاتزال المفاوضات جارية بين الطرفين".

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الإسماعيلي يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ويحتل الابيض صدارة الجدول برصيد ٤١ نقطة.