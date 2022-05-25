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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل مرض والدته.. صابر الرباعى يروج لحفله فى باريس 18 يونيو

صابر الرباعى
صابر الرباعى

نشر الفنان صابر الرباعى مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، يروج فيه إلى حفله المقبل فى باريس. 

وقال صابر الرباعى: “هذا الحفل من المقرر أن يقام فى 18 يونيو المقبل، وأتمنى من جمهورى الحضور لتشوقى لرؤيتهم”. 

ويأتى ترويج صابر الرباعى إلى حفله قبل ساعات قليلة من إعلان تعرض والدته إلى وعكة صحية دخلت على أثرها المستشفى.  

مرض والدة صابر الرباعى 

أعلن الفنان صابر الرباعي تعرض والدته لأزمة صحية نقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات.

ونشر الفنان صابر الرباعي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر” صورة بصحبة والدته بالمستشفى معلقا: “ألف سلامة عليكي يا أمي وبعد الشر عليكى”.

تعرض والدة الفنان صابر الرباعي لأزمة صحية

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