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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تغيب شهريب عن الملاعب.. انسحاب ميار شريف من رولان جاروس بسبب الإصابة

صدى البلد

انسحبت البطلة المصرية ميار شريف من منافسات بطولة رولان جاروس المفتوحة للتنس ثاني بطولات بطولات الجراند سلام الكبرى”، وذلك بعد إصابتها في شرخ بالقدم.

ولم تشارك اللاعبة في منافسات الزوجي اليوم قبل أن يتم الإعلان رسميا عن انسحابها من البطولة وعدم مشاركتها في منافسات الدور الثاني.

كانت البطلة المصرية قد حققت  إنجازًا تاريخيًا بعد تأهلها إلى الدور الثاني من  رولان جاروس ، إذ باتت أول لاعبة مصرية تصل إلى هذا الدور.

وفازت ميار في الدور الأول على الأوكرانية مارتا كوستيوك المصنفة 59 عالميا بنتيجة مجموعتين دون رد؛ لتتأهل لدور الـ 64.

وكان من المنتظر أن تلاقي ميار شريف نظيرتها  المصنفة ال 25 عالميًا السلوفينية تامارا زيدانسيك في الدور الثاني،  غد الخميس في الحادية عشر صباحًا قبل أن تعلن رسميا انسحابها بسبب الإصابة ونتيجة لهذه الإصابة ستغيب اللاعبة لمدة شهرين عن الملاعب.

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تغيب شهريب عن الملاعب.. انسحاب ميار شريف من رولان جاروس بسبب الإصابة

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