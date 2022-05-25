محافظ كفر الشيخ والنقيب العام يكرمان الرواد والمعلمين المثاليين.. صور

كرَّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وخلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وأحمد الشربيني، وكيل النقابة العامة، ونقيب المعلمين بكفر الشيخ، رواد العمل النقابي.

كما كرموا المعلمين المثاليين في اللجان النقابية بيلا والحامول وبلطيم وقلين وبندر كفر الشيخ، وبمركز كفر الشيخ.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، ونائب المحافظ، ونقيب المعلمين، أقسام المركز الطبي بمبنى النقابة.



وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه يشرفه ويسعده حضور هذه المناسبة وسط روابط التنمية في بناء مصر الحديثة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء جمهورية ثانية، موجها رسالته للمعلمين بأنه عليهم دَائِمًا ببناء جيل حديث يساعد في بناء مصر، وتطوير منظومة التعليم للأفضل.

وأضاف أن الأم والبديل للأسرة هما المعلم والمعلمة، مثمناً دور نقابة المعلمين في دعم حاملي مشاعل المعرفة ومربي الأجيال، وتقديم امتيازات لهم ولأسرهم، خاصة الاهتمام بالجانب الصحي للمعلمين.

وصرح خلف الزناتي، بأن المركز يعد صرحا طبيا كبيرا سيحدث طفرة طبية نوعية بمحافظة كفر الشيخ، وذلك استكمالا لمسيرة العطاء التي تقدمها النقابة الفرعية للمعلمين بكفر الشيخ، بما يخدم معلمي المحافظة وأسرهم.

جاء ذلك بحضور شمس الدين، عضو مجلس النواب، وإبراهيم شاهين، وكيل أول النقابة العامة للمعلمين، ومحمد عبد الله الأمين، العام لنقابة المعلمين، وحامد الشريف، أمين صندوق النقابة العامة للمعلمين، وعادل حاجة، الأمين العام المساعد لنقابة المعلمين، والدكتور محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من القيادات النقابية والتعليمية والتنفيذية والشعبية.

وقال أحمد الشربيني، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بكفر الشيخ، إن المركز تم إنشاؤه لخدمة معلمي كفر الشيخ وأسرهم، وذلك تقديرا لدور وجهود المعلم في تنشئة الأجيال القادرة على بناء المستقبل.

وأشار إلى دور النقابة في توفير العديد من الأنشطة للمعلمين سواء بمصيف بلطيم، والخدمات الصحية، ومساهمات نقدية تصرف للحالات التي يتم علاجها بالمستشفيات الخاصة، وصرف مساهمات نقدية ربع سنوية لحالات الأمراض المزمنة المستعصية والمكلفة مادياً.

كما كرَّمت نقابة المعلمين، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي.

IMG-20220525-WA0063

IMG-20220525-WA0061

IMG-20220525-WA0062

IMG-20220525-WA0060

IMG-20220525-WA0057

IMG-20220525-WA0058