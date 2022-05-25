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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اختتام دورة تدريبية فى علم النفس الرياضي للمدربين في كفر الشيخ.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ الدورة التدريبية فى علم النفس الرياضي بقاعة التعليم المدني بالمديرية برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

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وكرم الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور محمد عبد السلام رئيس قسم علم النفس الرياضي بكلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، المشاركين في الدورة وعددهم 50 متدربًا وتسليمهم شهادات حضور الدورة وذلك بحضور مصطفى غريب، وكيل المديرية للرياضة والدكتور جمال الشهاوي مدير إدارة الأداء الرياضي.
 

وثمن وكيل وزارة الشباب والرياضة على التعاون المثمر بين مديرية الشباب والرياضة وكلية التربية الرياضية فى مجال تقديم الدورات التدريبية المتخصصة للعاملين بالمجال الرياضي.

 

  ودعا «محروس» الشباب المشارك بضرورة تنمية مهاراتهم وقدراتهم لملاحقة التطور الذى يشهده مجال التدريب الرياضي عموماً للقدرة على المنافسة فى ظل العدد الكبير للطلاب بكليات التربية الرياضية والمنافسة الشرسة بالسوق الرياضى، مؤكداً حرص مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ على تقديم التدريبات المتنوعة لهم بحضور المتخصصين.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، والدكتور حسام سالم، معاون مدير المديرية للرياضة، وتنفيذ فريق عمل إدارة الأداء الرياضي.

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الدورات التدريبية وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي محافظ كفر الشيخ وزير الشباب الدبلومات الفنية

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