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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خلال جولة ليلية.. وكيل تعليم كفر الشيخ يحيل 12 عاملاً للتحقيق

مدارس كفر الشيخ
مدارس كفر الشيخ

قرَّر محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إحالة 12 عاملاً في عدد من المدارس، لعدم تواجدهم بها بالفترة المسائية، وذلك خلال جولة تفقدية للمدارس بقرى مركزي دسوق وكفر الشيخ، ولم يجد وكيل الوزارة العمال أو حراس الأمن بها.

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يأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لمتابعة المدارس، والتشديد على تواجد أحد العمال بها، حتى لا تتعرض للسرقة، خاصة أن بها أدوات وأجهزة ومعامل، ولا بد من الحفاظ عليها.

 

والمحالون للتحقيق هم عمال وحراس أمن مدارس، أبيوقا الابتدائية، وأبيوقا الإعدادية، والعجوزين الإعدادية، والشهيد محمد كمال البستاوي الشهيد كامل عبد الصمد عمر، والشهيد عبد العاطي على سعد للتعليم الأساسي بشابة، وأبو زيادة الإعدادية المشتركة، وشابة الثانوية، والتابعين لإدارة دسوق التعليمية، ونويشي للتعليم الأساسي، وعويرة الابتدائية، والحمراء الثانوية، والحمراء الابتدائية، والحمراء الإعدادية التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ.

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