تفاصيل مران منتخب مصر الأول استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا

خاض منتخب مصر الأول، بقيادة حسام حسن وجهازه المعاون، مرانه الأول بمركز المنتخبات الوطنية، استعدادًا لمواجهتي أنجولا وجنوب السودان ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027.

موعد مباراتي مصر ضد أنجولا وجنوب السودان

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع أنجولا يوم 25 سبتمبر الجاري، قبل مواجهة جنوب السودان يوم 29 من الشهر ذاته، ضمن الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027.

ويخوض المنتخب المصري مباراة ودية أمام جنوب إفريقيا يوم 4 أكتوبر المقبل، ضمن برنامج الإعداد خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل مران منتخب مصر

وشارك في المران الأول كل من مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، عبد العزيز البلعوطي، محمد هاني، أحمد فتوح، مروان عطية، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور وعلي محمود، فيما انضم طارق علاء إلى معسكر الفراعنة، على أن يصل باقي اللاعبين تباعًا.

وبدأ الجهاز الفني بقيادة حسام حسن المران بفقرات للإحماء البدني، قبل الانتقال إلى تنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكية، استعدادًا للمواجهتين المقبلتين في التصفيات.

ومن المقرر أن يواصل منتخب مصر تدريباته غدًا الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً، بمركز المنتخبات الوطنية.

غيابات منتخب مصر

وشهدت قائمة الفراعنة غياب عدد من اللاعبين بسبب الإصابة، على رأسهم محمود حسن تريزيجيه وياسر إبراهيم.

كما يغيب مروان عطية عن مباراة أنجولا بسبب الإيقاف، بعد العقوبة الموقعة عليه على خلفية مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 التي أقيمت في المغرب.