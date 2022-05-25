بحضور المحافظ.. خلف الزناتي يكرم رواد العمل النقابي والمعلمين المثاليين بكفر الشيخ

كرم خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، ٢٨ من رواد العمل النقابي والمعلمين المثاليين بأقسام ومراكز محافظة كفر الشيخ، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها النقابة الفرعية للمعلمين بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بحضور باللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والدكتور محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، مثمنا دورهم في تقديم جميع سبل الدعم للمنظومة التعليمية والمعلمين بالمحافظة.



وأوضح نقيب المعلمين أن النقابة تعمل على تحقيق مطالب المعلمين، ليظل المعلم هو القدوة والمثل الأعلى، الذي يسعى دائما إلى بناء أجيال قادرة على النهوض بالوطن.

وقال الزناتي: "اليوم نشهد تكريم عدد من شيوخ المهنة، من الزملاء المعلمين البالغين سن التقاعد، هؤلاء الرواد أصحاب العطاء المتصل طوال سنوات خدمتهم، والمعلمين المثاليين الذين قدموا أنبل رسالة وهى رسالة بناء وتربية الأجيال"، مطالبا إياهم بأن يعتزوا بمهنتهم السامية يفتخروا بما قدموه لوطنهم.

وأوضح اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أن المعلم يظل القدوة لطلابه وتأثيره الإيجابى يعلى من قيم المجتمع كله، ويحافظ على حسن تربية الأجيال.

ووجه المحافظ الشكر للمعلمين المكرمين على عطائهم الكبير طوال مدة خدمتهم فى التربية والتعليم.

من جانبه، أكد أحمد الشربيني، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بكفر الشيخ، أن النقابة الفرعية تعاقدت مع المراكز التخصصية والمستشفيات المركزية والمستشفى العام بكفر الشيخ لعلاج المعلم وأسرته، مشيرا إلى أن المعلم يتحمل فقط ٢٥% من التكلفة العلاجية تخصم من راتبه على أقساط شهرية، وتلتزم النقابة بسداد ٧٥%.

وأوضح رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بكفر الشيخ، أن هناك مساهمات نقدية تصرف للحالات التي تم علاجها في المستشفيات الخاصة وفق أسعار المؤسسة العلاجية، بالإضافة إلى صرف مساهمات نقدية ربع سنوية لحالات الأمراض المزمنة المستعصية، علاوة على دعم النقابة الفرعية لمستشفى العزل ببلطيم خلال جائحة كورونا بالمستلزمات الطبية اللازمة.

وخلال الاحتفالية، قدم خلف الزناتي درع نقابة المعلمين لكل من محافظ كفر الشيخ ونائبه، تقديرا منه لدور المحافظة فى دعم المعلمين.