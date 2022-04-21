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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يستقبل نقيب المعلمين بمكتبه ويهديه درع المحافظة.. صور

محافظ المنوفية ونقيب
محافظ المنوفية ونقيب المعلمين


استقبل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة ،  خلف زناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب وبحضور باسم خميس نقيب معلمي المنوفية ، وذلك على هامش زيارته للمحافظة لحضور لقاء بمجلس إدارة النقابة الفرعية وأعضاء مجالس اللجان النقابية في إطار دعم المعلمين.


حيث رحب محافظ المنوفية بنقيب المعلمين على أرض المنوفية العريقة بلد الرؤساء والعلماء والمثقفين ، مشيراً إلى أن المنوفية من أولى المحافظات الرائدة في مجال التعليم على مستوى الجمهورية، وأكد المحافظ على أن تلك الزيارة تعد دعماً للمنظومة التعليمية بالمحافظة. 


هذا وقد تناول اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك وتنسيق الجهود بما يخدم المعلمين بالمحافظة، وخلال اللقاء أكد نقيب المعلمين حرص القيادة السياسية على الاهتمام بتطوير المنظومة التعليمية وتحسين مناخ التعليم لتخريج كوادر قادرة علي مواكبة سوق العمل والتطور العلمي والتكنولوجي، مقدماً الشكر لمحافظ المنوفية على دعمه الكامل ورعايته للارتقاء بقطاع التعليم بالمحافظة.
وفى نهاية اللقاء قدم محافظ المنوفية درع المحافظة لنقيب المعلمين ، فيما أهدى نقيب المعلمين للمحافظ درع النقابة ومصفحاً شريفاً.

نقيب المعلمين محافظة المنوفية المنوفية اخبار المحافظات رئيس اتحاد المعلمين

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