خبير تنمية بشرية يوضح فوائد الفضفضة للتحرر من الهموم النفسية ..فيديو

قال الدكتور تامر شلبي، خبير تنمية بشرية، إن هناك وسائل كثيرة للتحرر من الهموم النفسية، من ضمنها الفضفضة، موضحاً انها عبارة عن طاقة زائدة مكونة من مشاعر وأحاسيس وضغوطات نفسية مكتومة، وأفكار سلبية، معقباً: "الشخص بيحاول يطلعها بس المهم هو هيطلعها إزاي؟ إمتى؟ ولمين؟".



وأضاف تامر شلبي خلال لقائه مع برنامج "ست الستات"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الفضفضة أمر صحي، معقباً: "الواحد لو معرفش يفضفض للشخص صح وفي الوقت المناسب، الأمر هيتقلب معاه بمرض نفسي بعد كده".



وتابع خبير تنمية بشرية، أن يعتبر عدم الفضفضة هو من أكثر العوامل التي تؤدي إلى الاكتئاب، معقباً: "لذلك لما تحس انك عايز تفضفض أو تتكلم مع حد، متترددش لحظة انك تتكلم مع شخص معين بترتاحله أو انك تكتب أفكارك وتفكيرك في ورقة".



ونوه تامر شلبي أن الكتابة تعتبر هي الطريقة الايجابية الوحيدة التي تساعد الشخص حتى يستطيع تخطي مرحلة الضغوطات النفسية بكل سلامة.