العين فلقت الحجر.. إصابة رجل إطفاء بعد تعليق مواطن: الراجل ده كفاءة

أصيب رجل إطفاء أثناء محاولته السيطرة على حريق سيارة بالإسكندرية وذلك بعد تعليق مواطن: « الراجل ده كفاءة » .

ورصدت عدسة موقع صدى البلد ، فيديو لـ رجل الاطفاء اثناء إصابته بعد تعليق مواطن قائلا “ « الراجل ده كفاءة ” ، وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع الفيديو وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : العين فلقت الحجر - لاحول ولاقوة الا بالله - حسدت الراجل.

وأخمدت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية حريقا شب، ظهر اليوم الثلاثاء، في عربة قمامة على كورنيش الإسكندرية، دون حدوث إصابات.

بدأت الواقعة ببلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق بسيارة قمامة قبل مطلع كوبري سيدي جابر على كورنيش الإسكندرية.

وأخطرت النجدة قسم شرطة سيدي جابر وعلى الفور انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارتي إطفاء وإسعاف وإدارة المرور إلى موقع البلاغ.

وقام رجال المرور بتسيير الحركة المرورية أثناء إخماد النيران بالسيارة.

عقب المعاينة، تبين اشتعال النيران بسيارة جمع قمامة تابعة لشركة نهضة مصر للنظافة والخدمات البيئة.

أسفر الحريق عن تدمير معظم السيارة، وتمت السيطرة على النيران وإخماد الحريق دون حدوث إصابات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة سيدي جابر، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.