الإنقاذ النهري بالقليوبية تكثف جهود البحث عن جثمان شاب غرق بالرياح التوفيقي

تكثف قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية من جهودها في لانتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقا في الرياح التوفيقى بمدينة بنها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغا من الأهالى بمصرع شاب غرقا في منطقة الرياح التوفيقى في مدينة بنها ، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ للبحث عن الجثة وانتشالها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

من ناحية أخرى واصلت مديرية أمن القليوبية حملاتها بالتنسيق مع إدارة المرور على الطرق السريعة والطريق الدائرى بنطاق محافظة القليوبية، لضبط المخالفين للحفاظ على سير الحركة المرورية أمام المواطنين بسهولة ويسر.

تحرير 2370 مخالفة مرورية بحملة أمنية في القليوبية

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور.

أسفرت الحملة عن ضبط 2370 مخالفة مرورية، بينها 987 مخالفة انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و1104 مخالفات متنوعة، وضبط 46 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و32 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 23 دراجة نارية بدون رخص قيادة، وحجز 35 دراجة غير مرخصة، وتحرير 16 مخالفة ملصقات، و127 تصالحا فوريا، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 6350 جنيها.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب، وأسفرت عن تحرير 24 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 25 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2950 جنيها مصالحات.