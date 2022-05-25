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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

50 جهاز استقبال .. ضبط شبكة تبث القنوات المشفرة بدون ترخيص بالشرقية

قوات الشرطة
قوات الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء شبكة للبث اللاسلكى على مستوى نطاق دائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث يقوم ببث مجموعة من القنوات فيها المحتوى الخاص بالقنوات الفضائية المشفرة وبيع الخدمة للجمهور نظير مبالغ مالية دون تصريح من الجهات المختصة.   
 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الشرقية تم إستهدافمقر الشبكة المشار إليها وتم التقابل مع (مالك الشبكة -  مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية)وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على (50 جهاز إستقبالالإشارة ومعالجتها وفك الشفرة - المستلزمات والأدوات والعدد المُستخدمة لإعادة بثها بعد تشفيرها مرة أخرى بصورة لاسلكية)، وبمواجهته أقر بإرتكابه تلك المخالفات بقصد التربح المادىكما تبين أن الشبكة المشار إليها وفروعها تقدم الخدمة لعدد من المواطنين نظير مبالغ مالية شهرية.
 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

وزارة الداخلية الآمن الوطني مباحث المصنفات الزقازيق القنوات الفضائية

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