فرج عامر: كوريا استقبلت سون في المطار وأطلقت اسمه علي ميدان كبير

نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة الأسبق، تغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتبت فرج عامر “ كوريا استقبلت اللاعب سون في المطار في استقبال شعبي كبير وعملت طابع بريد باسمه واطلقت اسمه علي ميدان كبير في سول. ماذا فعلنا ل #محمد_صلاح #فخر_العرب ”.

هنأ محمد صلاح جناح فريق ليفربول، الكوري الجنوبي سون هيونج مين بفوزه بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في بطولة الدوري الإنجليزي الموسم المنقضي.

وقام صلاح بمشاركة فيديو استقبال الكوريين لسون على حسابه الشخصي على موقت تويتر، معلقًا:" تهاني سوني!"

ووصل سون هيونج مين مهاجم فريق توتنهام هوتسبير للعاصمة الكورية الجنوبية سيول، أمس الثلاثاء، وذلك بعد نهاية بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وتجمع المئات من الكوريين لاستقبال سون في مطار إنتشون الدولي، والاحتفال به، وذلك بعد تتويجه بجائزة الحذاء الذهبي كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

والتقط سون هيونج مين بعض الصور التذكارية رفقة جائزة الحذاء الذهبي، والتي تُوج بها بعد نهاية الجولة 38 للبريميرليج، يوم الأحد الماضي.

وتقاسم الكوري الجنوبي سون هيونج مين جائزة الحذاء الذهبي مع محمد صلاح جناح فريق ليفربول، بعد تسجيلهما 23 هدفًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.