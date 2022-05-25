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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفجارات أفغانستان.. ارتفاع عدد الضحايا لـ 32 قتيلا و54 مصابا

أفغانستان
أفغانستان

أفادت وسائل إعلام أفغانية، نقلا عن مصدر أمني أفغاني، بارتفاع عدد قتلي تفجيرات مدينة مزار شريف إلي 22 قتيلا و32 إصابة، و10 قتلى و22 إصابة بتفجير بمسجد وسط العاصمة الأفغانية كابول.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام أفغانية، بوقوع تفجيرات استهدفت، مسجداً  في عاصمة  أفغانستان  كابول، و3 حافلات بمدينة مزار شريف. 

وقال متحدث باسم عمدة العاصمة كابول بأن انفجارا وقع في مسجد بالمدينة.

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وأضاف أن شخصين على الأقل أصيبا، لكن مستشفى الطوارئ في كابول أعلن في تغريدة على تويتر أنهم استقبلوا خمس جثث نتيجة الانفجار وأكثر من عشرة جرحى. 

إلى ذلك، قتل تسعة أشخاص على الأقل عندما استهدفت قنابل ثلاث حافلات صغيرة في مدينة مزار شريف الأفغانية، وفق ما أعلنت الشرطة.

وقال المتحدث باسم الشرطة: “زرعت القنابل على متن ثلاث حافلات صغيرة في مناطق مختلفة من المدينة”.

 

أفغانستان مزار شريف كابول مسجد

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