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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفجارات تهز أفغانستان..مقتل 14 شخصاً في استهداف مسجد بكابول وحافلات بمزار شريف

أفغانستان
أفغانستان

قتل 14 شخصاً على الأقل وأصيب العشرات، اليوم الأربعاء، بتفجيرات استهدفت، مسجداً  في عاصمة  أفغانستان  كابول، و3 حافلات بمدينة مزار شريف. 

وقال متحدث باسم عمدة العاصمة كابول بأن انفجارا وقع في مسجد بالمدينة.

وأضاف أن شخصين على الأقل أصيبا، لكن مستشفى الطوارئ في كابول أعلن في تغريدة على تويتر أنهم استقبلوا خمس جثث نتيجة الانفجار وأكثر من عشرة جرحى. 

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إلى ذلك، قتل تسعة أشخاص على الأقل عندما استهدفت قنابل ثلاث حافلات صغيرة في مدينة مزار شريف الأفغانية، وفق ما أعلنت الشرطة.

وقال المتحدث باسم الشرطة: “زرعت القنابل على متن ثلاث حافلات صغيرة في مناطق مختلفة من المدينة”.

واضاف أن 15 شخصا آخرين أصيبوا بجروح.

 

 

أفغانستان مزار شريف كابول انفجارات

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