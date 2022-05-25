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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عصابة سرقة الدارجات النارية بحدائق القبة

ضبط متهمين
ضبط متهمين

قررت جهات التحقيق، حبس ٣ اشخاص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك " بالقاهرة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة القسم) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك " ، وأنهم وراء إرتكاب العديد من تلك الحـوادث.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال إستقلال أحدهم دراجة نارية "مجهولة المصدر" وبالكشف الفنى عليها تبين أنها مُبلغ بسرقتها

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب عدد (4) حوادث سرقة دراجات نارية بذات الأسلوب ، وكذلك سرقة (أجزاء دراجة نارية معدة للبيع – أجزاء وبعض قطاع الغيار لدراجات نارية)، كما تم بإرشادهم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية" (ميكانيكى موتوسيكلات "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية) ، وأقروا بأن الأجزاء المستولى عليها من متحصلات وقائع سرقة

وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات وإتهموهم بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط التشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

تشكيل عصابى مديرية امن القاهرة حدائق القبة امن القاهرة جرائم السرقة

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