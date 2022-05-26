قصة بائع خردة البحيرة.. تخلص من رب الأسرة وعاد لينتقم من أبنائه|فيديوجراف

قتل شخص يدعى محمد السواح بعد تعدي جاره عليه بكل وحشية وانعدام ضمير بطعنه بسكين عدة طعنات نافذة بالجسم أودت بحياته، وذلك في قرية الزهور بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.

طعن بالسكين

وقالت زوجة المجني عليه إن زوجها "محمد " لا توجد أى خلافات بينه وبين القاتل حيث بدأت الواقعة عندما طلبت جارتهم "رانيا" من زوجة المجنى عليه المساعدة، لأن باب شقتها أغلق وبداخل الشقة المفتاح، فذهب المجنى عليه لكى يساعد جارتهم فى فتح الباب وأثناء المحاولة لفتح الباب خرج جارهم "القاتل" من الشقة المجاورة وطعنه بالسكين فى جنبه وفر هاربًا.

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