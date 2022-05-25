يعادل 50% من إجمالي مساحة الدلتا الجديدة.. تعرف على مشروع مستقبل مصر

كشف الدكتور ياسر عبد الحكيم، المستشار العلمي لمدير مشروع "مستقبل مصر" عن أهمية المشروع، مؤكدا أن هذا المشروع القومي الرائد بدأ قبل 4 سنوات.

أضاف ياسر عبد الحكيم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج "اليوم" المذاع عبر قناة dmc، أن مشروع “مستقبل مصر” أن هذا المشروع نجح في ضم مساحة زراعية أفقية جديدة بواقع 350 ألف فدان، ومستهدف ضم مليون و50 ألف فدان.



َتابع الدكتور ياسر عبد الحكيم، المستشار العلمي لمدير مشروع “مستقبل مصر” ان بمفرده يعادل 50% من إجمالي مساحة مشروع الدلتا الجديدة المقامة على 2.2 مليون فدان، مشيرا إلى تشغيل الأيدي العاملة بمشروع الإنتاج الزراعي، بجانب نجاح المحاصيل الاستراتيجية لمواجهة الأزمات وتقليل الاستيراد، لاسيما في القمح والذرة الشامية، وبنجر السكر، وفول الصويا وعباد الشمس كمحاصيل زيتية.



وأكمل الدكتور ياسر عبد الحكيم، المستشار العلمي لمدير مشروع "مستقبل مصر"، أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بمشروع مستقبل مصر وصلت إلى 40 ألف فدان، بجانب زراعة 65 ألف فدان بنجر السكر، و1000 فدان فول الصويا، والقطن 1000 فدان، وعباد الشمس 1000 فدان.