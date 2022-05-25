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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمدة شهر..غلق مطلع الدائرى للقادم من محور اللبينى باتجاه طريق المنصورية

غلق طريق
غلق طريق

أعلنت محافظة الجيزة أنه فى إطار تنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائرى فى المنطقة المحصورة بين طريق الأوتوستراد وحتى طريق المنصورية ضمن المشروعات القومية للطرق والتى تشرف على تنفيذها وزارة النقل، ستقوم الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى والشركة المنفذة للأعمال بتنفيذ أعمال التوسعة الخاصة بمطلع الطريق الدائرى ( القوس الشرقى " المنيب " ) للقادم من محور اللبينى والمؤدى إلى أعلى طريق المنصورية والطريق السياحى وربطه مع توسعة الطريق الدائرى المستحدثة.
وتشير محافظة الجيزة بأن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلى لمطلع الطريق الدائرى فى الإتجاه المشار إليه وذلك لمدة شهر إعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 25/5/2022م وحتى صباح الخميس الموافق 23/6/2022م، على أن تتم الأعمال على مدار الــ 24 ساعة.
ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء أحياء الهرم والطالبية ومسئولى الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بإتخاذ ما يلزم نحو تسهيل حركة المرور ومنع التكدسات بمحيط الأعمال.
لافتا أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والشركة المنفذة قامت بإجراء التحويلات المرورية الأتية:-
- حركة المركبات القادمة من محور اللبينى وترغب بالصعود أعلى الطريق الدائرى إتجاه مناطق طريق المنصورية والطريق السياحى ستقوم بإستكمال السير بالطريق السطحى لمحور اللبينى ثم الدخول يساراً من أسفل المطلع المشار إليه إتجاه طريق المريوطية.
- الصعود أعلى الطريق الدائرى عن طريق المطلع القادم من طريق المريوطية ( القادم من شارع الهرم) للإتجاه المؤدى إلى مناطق المنيب.
- إستكمال السير لمسافة ٤٥٠م أعلى الطريق الدائرى حتى فتحة الدوران الكائنة أسفل وصلة المريوطية ثم الدوران والعودة مرة اخرى إتجاه مناطق طريق المنصورية والطريق السياحى.
وأوضحت محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتجهيز ووضع كافة وسائل الأمن الصناعى والحواجز الفسفورية والمخاريط والإضاءة اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.
وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين بتنفيذ تعليمات اللجان المرورية وإتباع اللوحات الإرشادية بمحيط الأعمال تفادياً للتكدسات.

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