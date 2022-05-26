أبو المجد: مصر الوحيدة لو معاك عربية زيرو 2020 ممنوع تدخلها.. فيديو

قال أشرف أبو المجد رئيس رابطة السيارات ، إن قطاع السيارات لا يحتاج إلي مساعدة مالية ومن حق المستثمرين به الحفاظ علي رؤوس أموالهم ،؛ مطالبا بتوفير رؤية وقرارات لمساعدة العاملين في قطاع السيارات لعدم تفشي الأزمة ولكن من اجل الإصلاح .

وأضاف أشرف أبو المجد خلال لقائه في برنامج " رأى عام " المذاع علي قناه " تن " ، إن الدولة المصرية هي الوحيدة التي لا تسمح بدخول السيارات الزيرو ألا موديل عام 2022 وإذا كان هناك سيارة موديل عام 2021 لا يمكن إدخالها وهذا قرار من التسعينات .

وأوضح "أبو المجد"، إن سيارات 2021 تكون زيرو أيضا ولكن يتم تخفيض ثمنها في الخارج بنسبة 30% وهذا يساعد علي زيادة المعروض من السيارات في مصر وهذا سيعمل علي الغاء ظاهرة الاوفر برايس ويعمل علي تخفيض سعر السيارات .



