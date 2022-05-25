السعودية تمنع المقيمين ممن لا يتوفر لديهم تصريح الدخول إلى العاصمة المقدسة

قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية أنه استعدادًا لموسم حج 1443/2022 منعت المملكة العربية السعودية المقيمين الذين لا يتوفر لديهم تصريح دخول إلى العاصمة المقدسة(مكة المكرمة).

جاء ذلك خلال البيان الصادر من الأمن العام السعودي ، والذي أفاد أنه سيتم اعتباراً من الخميس 25 شوال 1443 الموافق 26 مايو 2022 منع دخول المقيمين الذين لا يتوفر لديهم تصريح دخول العاصمة المقدسة ، عند كافة مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة ، وتطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1443 والقاضية بإعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا ، عدا من تتوفر لديهم إحدى الوثائق التالية :-

-- تصريح دخول للعمل بالمشاعر المقدسة صادر من الجهات المختصة .

-- هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة .

-- تصريح عمرة .

-- تصريح حج .

واختتم حنفي أن المديرية العامة للجوازات السعودية بدأت في استقبال طلبات إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة إلكترونيًا للمقيمين من العمالة المنزلية ، والعاملين من المقيمين بالمنشآت التي تعمل داخل العاصمة المقدسة ، وحاملي تأشيرة العمل الموسمي لخدمة الحجاج ، والمتعاقدين مع تلك المنشآت المسجلين في نظام " أجير " خلال موسم حج 2022/1443 ، وذلك من خلال منصة " أبشر أفراد " الإلكترونية للعمالة المنزلية ، وعبر خدمة تصاريح دخول العاصمة المقدسة من بوابة " مقيم " الإلكترونية لجميع المنشآت بما فيها المسجلة برقم (700) ، وتأتي هذه الخدمة تسهيلاً للمستفيدين واختصاراً للوقت وتوفيرًا للجهد ، دون الحاجة لمراجعة مقار المديرية العامة للجوازات .