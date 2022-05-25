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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تمنع المقيمين ممن لا يتوفر لديهم تصريح الدخول إلى العاصمة المقدسة

السعودية
السعودية

قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية أنه استعدادًا لموسم حج 1443/2022 منعت المملكة العربية السعودية المقيمين الذين لا يتوفر لديهم تصريح دخول إلى العاصمة المقدسة(مكة المكرمة). 

جاء ذلك خلال البيان الصادر من الأمن العام السعودي ، والذي أفاد أنه سيتم اعتباراً من الخميس 25 شوال 1443 الموافق 26 مايو 2022 منع دخول المقيمين الذين لا يتوفر لديهم تصريح دخول العاصمة المقدسة ، عند كافة مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة ، وتطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1443  والقاضية بإعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا ، عدا من تتوفر لديهم إحدى الوثائق التالية :-
-- تصريح دخول للعمل بالمشاعر المقدسة صادر من الجهات المختصة .
-- هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة .
-- تصريح عمرة .
-- تصريح حج .

واختتم حنفي أن المديرية العامة للجوازات السعودية بدأت في استقبال طلبات إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة إلكترونيًا للمقيمين من العمالة المنزلية ، والعاملين من المقيمين بالمنشآت التي تعمل داخل العاصمة المقدسة ، وحاملي تأشيرة العمل الموسمي لخدمة الحجاج ، والمتعاقدين مع تلك المنشآت المسجلين في نظام " أجير " خلال موسم حج 2022/1443 ، وذلك من خلال منصة " أبشر أفراد " الإلكترونية للعمالة المنزلية ، وعبر خدمة تصاريح دخول العاصمة المقدسة من بوابة " مقيم " الإلكترونية لجميع المنشآت بما فيها المسجلة برقم (700) ، وتأتي هذه الخدمة تسهيلاً للمستفيدين واختصاراً للوقت وتوفيرًا للجهد ، دون الحاجة لمراجعة مقار المديرية العامة للجوازات .

مكة المكرمة السعودية العاصمة المقدسة العمالة المنزلية

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