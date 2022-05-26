بالكاب.. إطلالة صيفية لياسمين رئيس عبر إنستجرام

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صور من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

ظهرت ياسمين رئيس في الصور باطلالة صيفية ناعمة مرتدية كاب و فستان باللون الاخضر، مما نال اعجاب متابعيها.

وكانت الفنانة ياسمين رئيس تصدرت التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان عودتها في هدوء لزوجها المخرج هادي الباجوري، من خلال مشاركتها فيديو رومانسي جمعها مع زوجها.

وأثارت ياسمين رئيس تساؤلات كثيرين من متابعيها، خاصة أنهما أعلنا انفصالهما وتم الطلاق الرسمي في 22 فبراير الماضي، في أجواء صاخبة.

يذكر ان اخر اعمال ياسمين رئيس فيلم "قمر 14" للمخرج هادي الباجوري، وتقدم ياسمين خلال أحداث الفيلم شخصية أمينة التي تتعرض لتهديد السلاح من أحمد الفيشاوي، وذلك بعدما اكتشفت أنها ضحية مؤامرة كبيرة من أهلها، هدفها إبعادها عن حبيبها. وتدور أحداث فيلم قمر 14 في إطار رومانسي، حيث الكثير من الأحداث العاطفية التي تقع في ليلة قمر 14، وبجانب ياسمين رئيس.

يشارك في بطولة الفيلم النجوم خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، شيرين رضا، أحمد مالك، مي الغيطي، أسماء أبو اليزيد، أحمد حاتم وخالد أنور، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.