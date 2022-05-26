نائب محافظ الوادي الجديد تتابع إجراءات المشاركة بجائزة مصر للتميز الحكومي

عقدت الأستاذة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، إجتماعًا لمتابعة ملف مشاركة المحافظة بجائزة مصر للتميز الحكومي، بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة ورؤساء المراكز وعدد من المتقدمين للفئات المؤسسية والفردية بالمسابقة.

وأكدت نائب المحافظ على مراعاة إستيفاء معايير التقدم بكل فئة في ضوء المخطط الإستراتيجي للمحافظة، والتنسيق والتعاون بين كافة المرشحين وخاصة ممن لديهم سابق خبرة بالمشاركة في الجائزة ،لضمان وصول أكبر عدد من المشاركين للمراحل المتقدمة وتأهل المحافظة بالتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

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واشارت الي ضرورة الحفاظ على ما حققته المحافظة من مراكز متقدمة في الدورتين السابقتين، وتمثيلها تمثيلا مشرفًا بالدورة الحالية.