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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات وتطورات الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والدكتور ياسر محمود رئيس مركز الخارجة، والدكتور نبيل حنفي رئيس مركز الداخلة، وجهاد متولي رئيس مركز بلاط، والمهندس عادل مراد رئيس مركز باريس، وكمال إبراهيم رئيس مركز الفرافرة، وأعضاء لجنة المبادرة بالمحافظة.

حيثُ تم الاطلاع على موقف المشروعات المنفذة بالقرى المستهدفة بالمبادرة بالفرافرة والخارجة وباريس وبيان نسب التنفيذ. ومناقشة المشكلات التي قد تعيق تنفيذ بعض المشروعات، وبحث ودراسة المقترحات وأولوية المشروعات وفقًا لاحتياجات القرى. كما تطرق الاجتماع إلى ضرورة التكامل بين مبادرة "حياة كريمة" والمبادرة الرئاسية القومية "تنمية الأسرة المصرية" حيثُ يهدف كلاهما للارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية. 

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ووجهت نائب المحافظ بتحديد الهياكل الإدارية للمجمعات الحكومية، وحصر الحالات المستحقة لـ"سكن كريم" ممن لا تنطبق عليهم الشروط، وسرعة مخاطبة الجهات المعنية بالمبادرة للإسراع بنسب التنفيذ وتذليل العقبات، وشددّت على ضرورة عقد اجتماع دوري شهرياً لمتابعة التطورات.

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