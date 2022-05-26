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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد حلمي: حسن حسني ترك فراغا كبيرا في الجيل كله

صدى البلد

تحدث الفنان أحمد حلمي عن الراحل حسن حسني وقال إنه ترك فراغا كبيرا في الجيل كله، وافتقده في فيلم "واحد تاني"، لأنه كان مدرسة لوحده.

وتابع خلال لقاءه  ببرنامج The Insider بالعربي :  حسن حسني كان بيلعب كل الأدوار، وعنده الشعرة بين إن الفيلم كوميدي لكن حقيقي وبجد.

وأضاف: "في أفلام كانت تتبني من أولها عشان هيكون فيها حسن حسني، والدور ممكن يكبر لما يوافق، ووجوده في زكي شان مكانش أبويا في الأول، وهو الجراند اللي كان بيشيل النجوم ويجري".

وكان قد كشف الفنان أحمد حلمى عن تفاصيل مشروعه مع الفنانة منى زكى الذى قام بكتابته منذ عدة سنوات إلا إنه لم يتعد هذه المرحلة حتى الآن.

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وقال أحمد حلمى فى لقاء له مع برنامج “et بالعربى”: إننا لدينا حماس شديد أن نتعاون سويا ولكن حتى الآن ليس هناك ما يناسبنا سويا حيث ما يتم عرضه تارة لا يتناسب معى وتارة أخرى لا يتناسب معها ولذلك يتم تأجيل المشروع.

وأضاف أحمد حلمى: هناك فيلم قمت بكتابته منذ عشرة سنوات واتمنى أن يدخل حيز التنفيذ خاصة إنه لاقى إعجاب منى زكى وأتصور إنه يقدم فكرة مختلفة.

 

وأوضح أحمد حلمى: إننى سعيد بما حققه فيلمي الأخير “واحد تانى” من نجاح على مستوى الإيرادات وأتمنى أن يكون فيلمي القادم بعيدا عن الكوميديا. 

أحمد حلمى مي كساب الفنان أحمد حلمى مصطفى كامل حسن حسني الفنانة منى زكي

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