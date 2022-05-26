طارق يحيى: هنشجع الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.. فيديو

أكد طارق يحي نجم نادى الزمالك السابق أنه سوف يشجع النادى الأهلي فى مباراة نهائى دورى ابطال إفريقيا أمام نظيره فريق الوداد البيضاوى المغربي المقرر إقامته يوم الإثنين المقبل على ملعب استاد مركب محمد الخامس فى المغرب.

قال طارق يحي عبر برنامج ملعب أون : هشجع الأهلي فى نهائى دورى أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي باعتبار أن المارد الأحمر يمثل مصر فى المقام الأول والأخير ونتمنى له التوفيق.

أضاف: حينما يخوض الاهلي مباراة أمام فريق آخر غير الزمالك أقوم على الفور بتشجيع المارد الأحمر وفى حالة وجود الزمالك طرف فى مباراة إنتمائى الأول والأخير للقلعة البيضاء ويجب عدم تصدير التعصب وعدم السير خلف السوشيال ميديا من قبل نجوم سابقين فى كبار الاندية.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي مع نظيره فريق الوداد المغربي في التاسعة مساء الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حيث يسعى الأهلي للحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثالثة على التوالي.

وأسندت شبكة قنوات بى ان سبورت الرياضية التعليق على مباراة الأهلي والوداد البيضاوى المغربي فى نهائى دورى أبطال إفريقيا إلى المعلق الرياضي التونسي الشهير رؤوف خليف معلق لمباراة وذلك على قناة BEIN SPORTS 1 PREMIUM فى تمام التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وصول بعثة الأهلي إلى المغرب

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، منذ قليل إلى مطار محمد الخامس بالمغرب، وذلك بعد رحلة طيران استغرقت حوالي ٦ ساعات من أجل خوض نهائى دورى أبطال إفريقيا.

وتغادر بعثة الفريق، بعد قليل، مطار محمد الخامس بالعاصمة المغربية في طريقها إلى فندق الإقامة.

وتضم قائمة الفريق التي أعلن عنها بيتسو موسيماني المدير الفني عصر اليوم، ٢٨ لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بانون ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم فؤاد وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبيرسي تاو ومحمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا.

واختتم الأهلي تدريباته في القاهرة حيث خاض اللاعبون تدريبات بدنية وفقرات متنوعة، استعدادًا لمباراة الوداد في نهائي دوري الأبطال.

يذكر أن وليد الركراكي، المدير الفني لنادي الوداد المغربي، تحدث عن مباراة الأهلي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا وقال في تصريحات عبر صحيفة “المنتخب” المغربية: “يعلم الجميع كما تصفه الصحافة وحش أو غول أو فريق القرن بالقارة، أننا سنواجه هذا النادي الكبير وهو ذلك بالفوز بـ 10 بطولات والأكثر تتويجا بمصر وأفريقيا وربما على مستوى العالم”.

وتابع:"الأهلي لديه ميزانية أكبر منا ونجوم دوليون وتاريخ كبير ومدرب يصنف الأفضل حاليا بالقارة فماذا بعد؟".

وأضاف: “بعد كل هذه المعطيات الأهلي الأوفر حظا للفوز باللقب ولو لعب بالدار البيضاء، لو حدث العكس وتوجنا ستكون فقط مفاجأة وسنجتهد قدر الإمكان لنعزز فرص هذه المفاجأة”.

واختتم: “لا ضغط على اللاعبين، الأهلي هو من حاول ممارسة الضغط علينا طيلة أسبوعين بقصة الملعب، الملعب ليس امتيازا والأهلي مرشح دائم، لكننا لن نستسلم لصناعة المفاجأة”.