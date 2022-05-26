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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين الشرقية: ضبط 75 شيكارة دقيق قبل بيعهم في السوق السوداء

دقيق
دقيق

 كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مديرى مديريتي التموين والطب البيطري ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

 

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، أكدت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن إدارة تموين أبو كبير برئاسة محمد محيى مدير الإدارة سنت حملة مكبرة بقيادته وحضور محمد عبدالرحمن رئيس الرقابة التموينية وعلى طريق ابوكبير الدائري تم ضبط سياره بيضاء اللون محمله بكمية مقدارها ٧٥ شيكارة دقيق سياحى من مطاحن الجمال استخراج ٧٢ % بدون فواتير  وتم تحرير محضر رقم ٧٩٢٩ جنح ابوكبير ضد جاد ع م ع المقيم بناحية بنى جرى - ابوحماد – االشرقية وتم التحفظ على المضبوطات بالإقرار اللازم  .

 

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فيما أكد عبد الباسط عبد النعيم وكيل المديرية أنه تمكنت الحملة أيضاً من ضبط سياره أخرى محمله بزيت سيارات بعدد ١١ جركن عبوة ٢٠ لتر بدون فواتير تدل على مصدرها  وتم تحرير محضر رقم ٧٩٢٨ جنح ابوكبير ضد محمود ج ك م  ، وتم التحفظ على المضبوطات بالاقرار اللازم.

الشرقية ضبط تحرير محافظ الشرقية الطب البيطري السوق السوداء وزارة التموين

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