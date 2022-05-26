عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مختار غباشي: مصر تولت تغيير وجهة نظر دول العالم عن إفريقيا

مختار غباشي
مختار غباشي

قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن يوم إفريقيا هو يوم التحرر بالنسبة لدول القارة الإفريقية، كما أنه يوم بناء منظمة الوحدة الإفريقية، والتي أصبحت الأن الاتحاد الإفريقي.

وأضاف " غباشي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن القارة الإفريقية تعد ساحة خصبة وبها مواد خام كبيرة، كما انها كتلة تصويتية من الممكن للدول أن توظفها لخدمة مصالحها.

وتابع أنه من المهم أن يتم استخدام دول القارة الإفريقية فى خدمة الأغراض السياسية والقضايا، خاصة عند التصويت فى منصة الأمم المتحدة أو عند الحاجة لصوت موجود داخل مجلس الأمن وغيره من مثل تلك الأمور.

وأشار إلى أن مصر بدأت تهتم بالقارة الإفريقية منذ سنوات، لأن بعد الأمن القومي لها هو بعدها العربي والإفريقي، لافتا إلى أن مصر حملت على عاتقها تغيير وجهة نظر القوى الإقليمية والدولية فى التعامل مع القارة الإفريقية، حيث أنها الأن دول تحتاج لقواعد اقتصادية واستثمار وبنية تحتية والتعامل معها على أنها دول متقدمة.

قواعد اقتصادية إفريقيا دول القارة الافريقية الأمن القومي الاتحاد الافريقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر الخميس 26- 5- 2022

بعد محضر اجتماع الفيدرالي.. انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

كيروش لـ صدى البلد: اسألوا العطار عما حدث في مكتبه.. والحضري وشوقي خائفان

الفرح تحول إلى مأتم.. طلقة خرطوش طائشة تقتل عريسا يوم خطوبته

نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس.. موعد وطريقة إعلانها

قتل جوزها ورجع يخلص على البيت بالكامل.. حكاية بائع خردة دمر أسرة بأكملها في البحيرة.. فيديو

سعر الدولار اليوم في مصر 26-5-2022

أسعار الذهب اليوم الخميس 26-5-2022

ترشيحاتنا

جثة عارية وسلك كهرباء بمكان حساس.. تجديد حبس قاتلي ميكانيكي كرداسة

البنك المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة من 14% لـ 11%

اعتراف لأول مرة.. رئيس الوزراء الصيني: اقتصاد البلاد يواجه مخاطر حرجة

نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني .. كل ما تريد معرفته عنها

مسجد الكيلاني.. أقدم مساجد جنوب سيناء وبني في القرن الـ 18 |شاهد

تبدأ من 17 ألف جنيه.. أسعار تذاكر مصر للطيران لحج هذا العام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

شرب من نيلها.. ملك جمال إسبانيا يشعل مواقع التواصل خلال زيارته لمصر

وكيل سيات وسكودا وفولكس فاجن ينفي إيقاف توريد سياراته إلى مصر

بعثة الأهلي تتوجه إلى الدار البيضاء استعدادا لمباراة الوداد المغربي | صور

فيديو

أقبل زواجه بدلا من الزنا.. سر الهجوم على شريهان خفاجة .. فيديوجراف

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

237 إصابة بـ جدري القردة.. أعراضه وطرق الوقاية وعلاقته بالميول الجنسية| فيديوجراف

الصحة العالمية توضح فترة حضانة جدري القرود.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ