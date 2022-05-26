مختار غباشي: مصر تولت تغيير وجهة نظر دول العالم عن إفريقيا

قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن يوم إفريقيا هو يوم التحرر بالنسبة لدول القارة الإفريقية، كما أنه يوم بناء منظمة الوحدة الإفريقية، والتي أصبحت الأن الاتحاد الإفريقي.

وأضاف " غباشي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن القارة الإفريقية تعد ساحة خصبة وبها مواد خام كبيرة، كما انها كتلة تصويتية من الممكن للدول أن توظفها لخدمة مصالحها.

وتابع أنه من المهم أن يتم استخدام دول القارة الإفريقية فى خدمة الأغراض السياسية والقضايا، خاصة عند التصويت فى منصة الأمم المتحدة أو عند الحاجة لصوت موجود داخل مجلس الأمن وغيره من مثل تلك الأمور.

وأشار إلى أن مصر بدأت تهتم بالقارة الإفريقية منذ سنوات، لأن بعد الأمن القومي لها هو بعدها العربي والإفريقي، لافتا إلى أن مصر حملت على عاتقها تغيير وجهة نظر القوى الإقليمية والدولية فى التعامل مع القارة الإفريقية، حيث أنها الأن دول تحتاج لقواعد اقتصادية واستثمار وبنية تحتية والتعامل معها على أنها دول متقدمة.